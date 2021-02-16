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Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Мордовии

По предварительным данным, водитель Hyundai выехал на встречную полосу и допустил столкновение с "Камазом"
© Валерий Шердюков/ТАСС, архив

ТАСС, 16 февраля. Два человека погибли и еще трое получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Краснослободском районе Республики Мордовия, сообщило во вторник УГИБДД УМВД по региону.

ДТП произошло в 08:00 мск на 122-м километре подъезда к городу Саранску от автодороги М-5 "Урал".

"Водитель автомашины Hyundai, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной "Камаз". В результате ДТП водитель и пассажир автомашины Hyundai от полученных травм скончались, еще трое пассажиров данного автомобиля с различными травмами были доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

По данным ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород, на участке временно перекрыто движение, возможен объезд по местным дорогам через поселки Кадошкино и Кавышкино. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, дорожные службы ликвидируют последствия аварии.

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