Прокуратура попросила назначить Навальному штраф в 950 тыс. рублей по делу о клевете

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Гособвинитель попросила суд в Москве признать Алексея Навального виновным в клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и назначить штраф в размере 950 тыс. рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Прошу суд признать Навального виновным и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 950 тыс. рублей", - заявила помощник прокурора Екатерина Фролова. В связи с тем, что на момент распространения клеветы Навальным с него не была снята судимость по уголовному делу "Ив Роше" она попросила назначить новый приговор по совокупности с прежним. По делу "Ив Роше" Навальный был приговорен к 3,5 года колонии, а по делу о клевете гособвинитель попросила прибавить к этому сроку 950 тыс. рублей штрафа.

Гособвинение считает вину Навального доказанной. "Действия Навального были сознательной дискредитацией памяти о Великой Отечественной войны", - сказала гособвинитель. При этом она обратила внимание, что умысел подсудимого становится очевидным, если прочитать его биографию, напомнив, что Навальный участвовал в националистических маршах и создавал националистическое движение. "Его сторонники по указанию своего руководства на сайте "Бессмертный полк" размещали фотографии нацистских преступников. Его сторонник плюнул в спину и помочился на своего дедушку-ветерана", - добавила Фролова. Она напомнила, что подсудимый пытался сказать, что все это не имеет значения. "Но нет, это имеет сознательный умысел на фальсификацию истории, на стравливание поколений. Артеменко символизирует все то, что так дорого нам, - патриотизм и преемственность поколений", - отметила прокурор.

Она также поблагодарила Артеменко за мужество. "Я прекрасно понимаю, что никакое наказание не компенсирует ущерб Артеменко, поэтому от лица государственного обвинения благодарю его за доблесть при участии в этом деле", - добавила Фролова.

Позиция гособвинения

"Навальный совершил клевету в отношении ветерана Великой Отечественной войны. В ответ на чтение преамбулы Конституции РФ потерпевший получил клевету и оскорбления", - заявила Фролова в речи в прениях по делу.

"На что же рассчитывал подсудимый? Что 95-летний ветеран не сможет дать ему отпор, что никто не захочет с ним связываться... Но простить это оскорбление нам не позволяет наша совесть", - сказала она.

Прокурор обратила внимание, что Навальный вместо того, чтобы по-человечески извиниться, продолжил оскорблять словами, которые невозможно повторить, человека, подарившего ему будущее. "Навальный не сказал: "Я не знал, не понимал, не осознавал". Почему? Потому что он знал и осознавал. Подсудимый не раскаялся в совершении преступления, но и продолжил оскорблять", - подчеркнула она. Прокурор отметила особую биографию потерпевшего - его участие в партизанском отряде с 15-летнего возраста, борьбу с фашистскими захватчиками, жизнь в оккупации. "Все это он выстрадал, а заслужил оскорбление и клевету от Навального", - добавил она.

По ее словам, моральные страдания Артеменко и ухудшение состояния его здоровья подтверждаются показаниями свидетелей, включая врача скорой помощи, прибывшего на вызов к потерпевшему. "Все доводы защиты подсудимого голословны и необоснованны. Все, о чем кричал подсудимый, голословно и необоснованно", - подчеркнула прокурор. Она считает, что данные действия Навального можно отнести к понятию киберклеветы. "Это понятие уже устоялось в странах Западной Европы и в Америке", - сказала Фролова. Она подчеркнула, что Навальный не имел никаких объективных оснований называть ветерана предателем и позором страны.

Фролова также отметила, что Навальный использовал судебный процесс по делу о клевете как политическую трибуну. "Подсудимый использовал процесс как политическую трибуну, ораторствуя вместо того, чтобы обратиться к юридической стороне вопроса", - сказала она. По словам прокурора ей это только облегчило работу.

Гособвинитель пояснила, что объективная сторона дела является очевидной и недвусмысленной. "Навальный распространил оскорбительное высказывание в отношении определенного круга лиц, что подтверждается лингвистической экспертизой. Эти сведения явились клеветой, распространенной публично для широкого круга лиц и повлекшей негативные последствия для потерпевшего", - добавила Фролова.

Позиция защиты

Защита попросила суд попросила оправдать Навального. "Я прошу не нарушать законодательство и в связи с отсутствием состава преступления оправдать Навального и прекратить дело", - сказала адвокат Ольга Михайлова.

Она заявила, что комментарии Навального под роликом с выступлением ветерана были оценочным суждением на политическую рекламу. "Навальный не оклеветал потерпевшего, а выразил свое отношение, суждение по отношению к людям, снявшимся в ролике с политической рекламой", - сказала Михайлова.

Адвокат сослалась на заключение лингвиста Анатолия Баранова, признавшего слова Навального мнением и личным суждением, не подлежащими проверке.

Согласно трактовке защиты, клеветой могут быть лишь такие сведения, которые являются заранее ложными и одновременно поддающимися объективной проверке. "Невозможно проверить на достоверность высказывания Навального, содержащие такие слова как "голубчики", "холуи", "предателя", - пояснила Михайлова.

Дело о клевете

Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ. По версии следствия, 2 июня 2020 года он в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, "носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину он не признает. Ранее суд приостанавливал производство по делу, но после возвращения Навального в Россию возобновил его.

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