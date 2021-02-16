Суд не стал направлять для проверки в СК материалы об оскорблениях Навальным прокурора

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Мировой суд в Москве во вторник не стал направлять для проверки в Следственный комитет материалы дела Алексея Навального о клевете с оскорбительными высказываниями подсудимого в адрес потерпевшего, прокурора и судьи, передает корреспондент ТАСС.

"Ходатайство государственного обвинения признать преждевременным, оставить его без рассмотрения. Оценку данному ходатайству дать в итоговом решении по делу", - постановила судья Вера Акимова.

О передаче материалов на проверку попросила помощник прокурора Екатерина Фролова. Навальный в свою очередь заявил, что присутствует "при рождении нового незаконного дела в отношении себя". За предыдущие два заседания Навальный получил от судьи около 20 замечаний за некорректные вопросы и оскорбительное поведение.

Так, Навальный обвинил внука потерпевшего ветерана Игната Артеменко в "торговле дедушкой", заподозрив его в финансовой заинтересованности. Самого ветерана Навальный называл "дедом" и заявлял о его старческой недееспособности. Гособвинителя Екатерину Фролову и судью Веру Акимову он обвинил в несамостоятельности и принятии заранее продиктованных извне решений.

Ветеран Артеменко отказался от участия в процессе, направив об этом письменное заявление, в котором сообщалось об ухудшении его здоровья после новых оскорблений. Навальный поставил под сомнение подлинность этого заявления, в чем ему было отказано. В свою очередь внук ветерана Игорь Колесников обещал нанять юристов для возможного обращения в суд на Навального с гражданским иском.

Дело о клевете

Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ. По версии следствия, 2 июня прошлого года он в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, "носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину он не признает. Ранее суд приостанавливал производство по делу, но после возвращения Навального в Россию возобновил его.