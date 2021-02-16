Пожар локализован в офисном здании в центре Москвы

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание в офисном здании в центре Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Принятыми мерами возгорание локализовано в 10:41 мск на площади 20 кв. метров", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на Марксистской улице произошел пожар в подвале административного здания. Эвакуировано порядка 50 человек, они временно размещены в прибывших автобусах. Сведений о пострадавших в МЧС не поступало. По данным из открытых источников, в здании расположены офисы и магазины.