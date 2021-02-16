На Валааме эвакуировали 30 человек из-за пожара в хозпостройке

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 февраля. /ТАСС/. Пожарные эвакуировали 30 человек во вторник из-за загоревшейся хозпостройки на острове Валаам. Площадь горения составила 100 кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Карелии

"Площадь горения составила 100 кв. м, из соседнего здания эвакуированы 30 человек", - сказала собеседница агентства.

Сообщение о пожаре в хозпостройке поступило в 04:39 утра, ликвидация открытого горения зафиксирована в 09:12. На месте продолжают работать сотрудники МЧС, производится проливка объекта. Как уточнили в пресс-службе, загоревшаяся постройка расположена за территорией Валаамского монастыря.