Суд 5 марта рассмотрит иск Пригожина о защите деловой репутации к Навальному

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы отложил на 5 марта рассмотрение иска бизнесмена Евгения Пригожина к Алексею Навальному о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судебное заседание отложено на 10:00 мск 5 марта", - сказал собеседник агентства.

Бизнесмен в иске требует удалить спорные публикации, опровергнуть ложные утверждения и выплатить компенсацию морального вреда из-за интернет-публикаций Навального, которые носят оскорбительный характер и содержат клеветнические сведения.

Также в производстве Люблинского суда Москвы находится иск Пригожина к Навальному и Владимиру Милову, в котором истец просит суд признать не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию сведения, распространенные ответчиками на сайте Youtube.com. Он просит суд обязать ответчиков удалить указанные в видеороликах сведения, опровергнуть не соответствующие действительности сведения и взыскать с каждого ответчика компенсацию морального вреда в размере 5 млн рублей. Слушания по иску назначены на 10 марта.