Суд в Крыму арестовал подозреваемого в финансировании ИГ

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Суд в Крыму отправил под стражу одного из подозреваемых в причастности к финансированию запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ) под видом благотворительной помощи, второй подозреваемый отправлен под домашний арест. Об этом сообщается на сайте Киевского районного суда Симферополя.

"Киевским районным судом Симферополя в открытом судебном заседании рассмотрены ходатайства следователей следственного отдела УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Я. и в виде домашнего ареста в отношении гражданки М., подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ и ч. 4 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности") соответственно. Суд постановил избрать в отношении Я. меру пресечения в виде заключения под стражей сроком до 10 апреля; в отношении М. - меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 10 апреля, с определенными ограничениями", - говорится в сообщении.

Подозреваемые вели деятельность как в России, так и за рубежом. "В целях конспирации своей преступной деятельности по организации финансирования терроризма, действуя под предлогом благотворительной деятельности в пользу различных фондов, в том числе "Мухаджирун", и граждан, призывающих оказать помощь в строительстве мечетей, колодцев, оказывать помощь нуждающимся детям, женщинам или беженцам, проживающим в странах Африки и других странах, посредством размещения реквизитов банковских карт в информационно-телекоммуникационной сети интернет, в соцсети "ВКонтакте", осуществляли сбор денежных средств с осознанием того, что они предназначены для финансового обеспечения деятельности незаконных вооруженных формирований, входящих в состав МТО ИГИЛ", - сообщается на сайте.

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