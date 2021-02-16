На Алтае грудной ребенок умер от молока пьяной матери

БАРНАУЛ, 16 февраля. /ТАСС./ Следователи в Республике Алтай возбудили уголовное дело после гибели четырехмесячного ребенка, которого покормила молоком пьяная мать. Об этом сообщает пресс-центр регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, 11 января жительница Горно-Алтайска отметила свой день рождения и употребляла спиртное. После чего у себя в квартире она легла спать рядом со своим сыном. Женщина знала, что в ее грудном молоке содержится опасный для жизни и здоровья младенца спирт. Но несмотря на это, она "в ночь с 11 на 12 января накормила 4-месячного ребенка молоком, что привело к смертельному отравлению младенца", говорится в сообщении.

В отношении матери возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи устанавливают обстоятельства случившегося и проверяют условия жизни детей в этой семье.