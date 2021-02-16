Источник сообщил, что горящая в Новой Москве газовая АЗС работала нелегально

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Газовая заправка в поселке Мосрентген в Новой Москве, где во вторник произошли взрывы и пожар, работала нелегально. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Горящая газовая заправка работала незаконно. Два года назад она уже горела", - сказал собеседник агентства, уточнив, что на территории АЗС находится также пункт приема металла.

В вторник днем в поселке Мосрентген на улице Адмирала Корнилова загорелась бытовка. В результате пожара на площади 50 кв. метров взорвались два резервуара с топливом на расположенной рядом АЗС. Сообщений о пострадавших не поступало, в радиусе 500 метров была проведена эвакуация.