Защита Навального надеется, что сторонники соберут ему сумму штрафа по делу о клевете

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Защита Алексея Навального считает, что если суд оштрафует его на 950 тыс. рублей за клевету на ветерана, то эту сумму смогут собрать его сторонники. Об этом журналистам сообщил адвокат Вадим Кобзев.

"Если будет назначена эта сумма, она значительная для Навального, но я считаю, ее соберут его сторонники", - сказал адвокат.

Суд 20 февраля заслушает последнее слово Навального, после чего удалится на вынесение приговора.

Прокурор ранее попросила суд признать Навального виновным и оштрафовать на 950 тыс. рублей.

Защита настаивает на вынесении оправдательного приговора.

Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ. По версии следствия, 2 июня 2020 года Навальный в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, по версии обвинения, "носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину он не признает. Ранее суд приостанавливал производство по делу, но после возвращения Навального в Россию возобновил его.