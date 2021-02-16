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Суд в Москве отклонил иск Пригожина к журналисту Шевченко

О каком именно иске идет речь, не уточняется

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы оставил без удовлетворения иск бизнесмена Евгения Пригожина к журналисту Максиму Шевченко. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Конкорд", принадлежащей Пригожину.

"16 февраля Савеловский районный суд Москвы отказал во взыскании морального вреда с Максима Шевченко по исковому заявлению о защите чести и достоинства. В ближайшее время юристы компании "Конкорд" дадут свою оценку решению суда", - сказали в компании, не уточнив, о каком именно иске идет речь.

Однако ранее в "Конкорде" сообщали об иске Пригожина из-за высказываний Шевченко о гибели в ЦАР журналистов из РФ Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, произошедшей в 2018 году.

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