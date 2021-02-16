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Обновлено 

В Волгограде произошел пожар в торговых павильонах

В настоящий момент пожар локализован

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Торговые павильоны горят в Дзержинском районе Волгограда, площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Площадь пожара - 2 тыс. кв. м", - сказали в пресс-службе.

В МЧС уточнили, что информация о пожаре на улице Качинцев поступила в 13:44 мск. "Пожарные эвакуировали 150 человек, информации о пострадавших не поступало", - добавили в пресс-службе ведомства.

Как сообщил ТАСС представитель ГУ МЧС по Волгоградской области Дмитрий Уланов, горит несколько павильонов на территории Качинского рынка, информация о пострадавших уточняется.

В настоящий момент пожар локализован. 

В новость были внесены изменения (14:51 мск) - добавлена информация о локализации. 

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