Фигуранта дела о контрабанде кокаина в Петербург осудили еще на 17 лет колонии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Бывшего сотрудника полиции и фигуранта уголовного дела о контрабанде кокаина из Доминиканы в бутылках с ромом Евгения Савченко приговорили Городским судом Санкт-Петербурга к 17 годам лишения свободы за убийство и разбойное нападение. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд назначил [Савченко] наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет", - говорится в сообщении. Как уточнили в прокуратуре Петербурга, всего в колонии он проведет 21 год с учетом приговора за контрабанду кокаина.

В марте 2015 года в петербургском аэропорту Пулково в ходе таможенного досмотра багажа обнаружили кокаин, растворенный в спиртосодержащей жидкости. Возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. По делу проходили четверо фигурантов, в том числе Савченко, однако в 2018 году всех фигурантов оправдали вердиктом присяжных.

Летом 2019 года Савченко задержали, а затем заключили под стражу как фигуранта дела о разбое и убийстве, которое, как считали следователи, он совершил в поселке Металлострой в Петербурге. По данным следствия, во время встречи со своим знакомым под предлогом продажи автомобиля Савченко застрелил его, а затем забрал у убитого 550 тыс. рублей и мобильный телефон. Пистолет, как сам Савченко пояснил на суде, он нашел, когда служил в полиции в Петербурге, и всегда носил с собой.

Пока Савченко находился в СИЗО Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор о контрабанде наркотиков, и в марте 2020 года фигурантов приговорили к лишению свободы на сроки от 12 до 16 лет. Савченко назначили наказание в виде 12 лет колонии.