Многодетную мать приговорили к 13 годам колонии за убийство племянника на Кубани

КРАСНОДАР, 16 февраля. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд признал виновной жительницу Кубани, которая является многодетной матерью, в убийстве несовершеннолетнего племянника, приговорив ее к 13 годам колонии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Краснодарского краевого суда во вторник.

Ранее следственным управлением СК РФ по Краснодарскому краю было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве несовершеннолетнего. По версии следователей, в станице Баговской Мостовского района девятилетний племянник в 2019 году пришел в гости к своей тете, между ними возникла ссора из-за того, что мальчик громко слушал музыку, пока в соседней комнате спали дети женщины. Она набросилась на ребенка, сдавив ему горло, расчленила тело, часть фрагментов сожгла в печи, а часть поместила в металлический бидон, засыпала хлоркой и спрятала в хозпостройке. О произошедшем она никому не сообщала, больше года мальчик числился пропавшим, она создавала видимость поисков ребенка.

"С учетом смягчающих вину обстоятельств в виде наличия троих малолетних детей и раскаяния судом ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1 год. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении пресс-службы.