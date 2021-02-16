Чиновника из Уфы осудили за махинации с землей на более чем 26 млн рублей

УФА, 16 февраля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Уфы приговорил к четырем годам условного лишения свободы бывшего чиновника за мошенничество и служебный подлог. Он выделил своим родственникам земельные участки рядом с Уфой стоимостью более 26 млн рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии во вторник.

"Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор в отношении бывшего начальника отдела по работе с отдаленными территориями администрации Кировского района города 64-летнего Мунира Маннапова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог")", - сказано в сообщении.

Обвиняемый, подделав распоряжение, выделил своим родственникам семь земельных участков общей площадью более 2 га, стоимость недвижимости превысила 26 млн рублей. Также он подготовил ответ на запрос Росреестра в случае проверки действительности предоставления недвижимости. "Мужчина полностью признал вину в совершенных преступлениях. Суд приговорил его к наказанию в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом 700 тыс. рублей. От наказания за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292 УК РФ (семь эпизодов) в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей Маннапов освобожден в связи с истечением сроков давности", - добавили в прокуратуре.