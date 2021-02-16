В Амурской области с рельсов сошли шесть секций тепловоза

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Сход шести секций тепловоза грузового поезда произошел во вторник в Амурской области. По факту произошедшего Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку, сообщается на сайте надзорного органа.

"На разъезде 2107 км (Амурская область) Дальневосточной железной дороги произошел сход шести секций тепловоза грузового поезда, при этом две из них опрокинуты на бок. По факту транспортного происшествия следственными органами на транспорте проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта")", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате происшествия травму получил помощник машиниста поезда, нарушен габарит пути, планируется перерыв в движении поездов. Ущерба окружающей среде и перевозимому грузу нет.