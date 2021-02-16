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В гостинице в Петербурге произошел пожар

Из здания эвакуировали 30 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Возгорание произошло в гостинице "Выборгская" в Санкт-Петербурге, из здания эвакуировали 30 человек, сообщили журналистам в городском главке МЧС.

"Происходит горение с окон третьего этажа [гостиницы]... Эвакуированы 30 человек", - говорится в сообщении.

Пятиэтажная гостиница расположена на улице Торжковской в Приморском районе города. На месте работают пожарные подразделения. Как уточнили в городском управлении МЧС, в 16:44 мск пожар локализован, горела обстановка на площади 15 кв. м.

В новость внесены изменения (17:19 мск) - добавлены подробности в третьем абзаце.

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