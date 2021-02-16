В Красноярском крае мать истязала сына с инвалидностью

КРАСНОЯРСК, 16 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Красноярском крае после избиений полуторагодовалого ребенка-инвалида матерью. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Сообщения об истязаниях над ребенком появились в соцсетях и местных СМИ. На размещенном в интернете видео видно, как женщина бьет ребенка.

"По материалам СМИ возбуждено уголовное дело в отношении 28-летней жительницы поселка Бор Назаровского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание малолетнего")", - сообщили в СК. По предварительным данным, женщина неоднократно била и морила голодом своего ребенка.

По словам соседей, женщина и ее сожитель злоупотребляют алкоголем, ведут асоциальный образ жизни, о чем неоднократно сообщалось сотрудникам полиции. Сейчас решается вопрос о задержании женщины, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

В ходе следствия будет также дана правовая оценка действиям должностных лиц системы профилактики, в чьи должностные обязанности входит контроль за семьями, находящихся в социально-опасной ситуации.