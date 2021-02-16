В Новосибирске возбудили уголовное дело после наезда автомобиля на женщину с ребенком

НОВОСИБИРСК, 16 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Новосибирске по результатам проверки информации о наезде легкового автомобиля на женщину с ребенком в коляске. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Новосибирской области по результатам процессуальной проверки по сообщению в СМИ о наезде на женщину с ребенком водителем автомашины в городе Новосибирске возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 - п. "а", "в", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух лиц, малолетнего лица, из хулиганских побуждений")", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что 15 февраля в Кировском районе 48-летний житель Новосибирска поссорился с 36-летней девушкой и затем наехал автомобилем на нее и ее годовалого ребенка. Как сообщили в социальных сетях очевидцы, девушка вышела на улицу с коляской и сделала водителю замечание о неправильной парковке. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что после короткого диалога пострадавшая пошла вдоль проезжей части, а автомобиль развернулся и наехал на нее.

"К женщине и ребенку на помощь бросились проходившие мимо граждане, которые пресекли действия подозреваемого и спасли их от гибели. Потерпевшая в результате происшествия упала на проезжую часть вместе с коляской, в которой находился ребенок. После произошедшего ее доставили в медицинское учреждение, где диагностировали перелом ноги", - отметается в сообщении.

Подозреваемого задержали, следователи намерены обратиться в суд с ходатайством о заключении его под стражу.