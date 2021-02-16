{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве задержали мужчину, разгромившего букмекерскую контору

Сумма ущерба составила 1,5 млн рублей

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, который разгромил оборудование в букмекерской конторе в Москве, где он раньше работал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

"Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны получили информацию о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в букмекерской конторе на Балаклавском проспекте. К прибывшим росгвардейцам обратилась администратор заведения. Она пояснила, что к ним пришел бывший работник, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Между мужчиной и персоналом произошел конфликт, в результате чего злоумышленник разбил оборудование, находящееся в помещении", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма ущерба составила 1,5 млн рублей.

"В результате профессиональных действий сотрудников вневедомственной охраны правонарушитель был задержан. Им оказался 44-летний приезжий, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело", - заключили в главке.

Теги
Россия
При пожаре в жилом доме в Ульяновской области погиб ребенок
Еще один пострадал
Читать полностью