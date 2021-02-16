СМИ: на Сицилии зафиксировано извержение вулкана Этна

ТАСС, 16 февраля. Извержение вулкана Этна зафиксировано во вторник. Об этом сообщает агентство ANSA.

По данным агентства, извержение из кратера на юго-восточном склоне сопровождалось выбросом вулканического пепла и потоком лавы. Повышение вулканической активности было зафиксировано Национальным институтом геофизики и вулканологии в 16:10 по местному времени (18:10 мск).

Крупнейший действующий в Европе вулкан Этна находится под постоянным наблюдением специалистов. Как правило, его активность не представляет опасности населению.