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СМИ: на Сицилии зафиксировано извержение вулкана Этна

Извержение из кратера сопровождалось выбросом вулканического пепла и потоком лавы

ТАСС, 16 февраля. Извержение вулкана Этна зафиксировано во вторник. Об этом сообщает агентство ANSA.

По данным агентства, извержение из кратера на юго-восточном склоне сопровождалось выбросом вулканического пепла и потоком лавы. Повышение вулканической активности было зафиксировано Национальным институтом геофизики и вулканологии в 16:10 по местному времени (18:10 мск).

Крупнейший действующий в Европе вулкан Этна находится под постоянным наблюдением специалистов. Как правило, его активность не представляет опасности населению.

 

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