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Один человек погиб при пожаре в квартире многоэтажки на западе Москвы

По данным источника в экстренных службах, возгорание произошло в доме на Беловежской улице

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел в квартире многоэтажного жилого дома на западе Москвы, в результате погиб один человек. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"По адресу: улица Беловежская, 75, произошло загорание квартиры. Жертвой пожара стал один человек", - сказал собеседник агентства.

В главке отметили, что информация о пожаре поступила в 22:09, загорелась квартира на седьмом этаже. "С вышележащих этажей спасено два человека", - отметили в главке.

Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, в целях безопасности жильцы подъезда были частично эвакуированы. "В данный момент пожар потушен, его площадь составила 3 кв. м", - добавил он, отметив, что жертвой пожара стал инвалид.

В новость внесены изменения (23:24 мск) - добавлены подробности.

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