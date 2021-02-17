В Иркутской области погибли четыре человека в результате ДТП с автобусом

ИРКУТСК, 17 февраля. /ТАСС/. Рейсовый автобус, грузовой и легковой автомобили столкнулись в среду в Иркутской области, в результате ДТП погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"В Братском районе Иркутской области сотрудники ГИБДД работают на месте аварии с четырьмя погибшими. Известно, что столкновение грузового автомобиля, рейсового автобуса и иномарки Toyota Ipsum произошло около 04:00 (23:00 мск) на трассе А-331 "Вилюй" между городами Тулуном и Братском в районе населенного поселка Кузнецовка. В результате аварии погибли водитель автобуса и три человека, находившихся в Toyota Ipsum", - говорится в сообщении.

В автобусе, который следовал из Иркутска в Братск, было около 25 пассажиров. На попутном автобусе они направлены в Братск. Некоторые из них могли получить травмы. Инспекторы ГИБДД и представители экстренных служб сейчас находятся на месте происшествия. Информация о пострадавших уточняется.