В Магадане обнаружили сеть нелегальных игорных заведений

ТАСС, 17 февраля. Уголовное дело возбудили в отношении шести жителей Магадана, обеспечивавших в городе работу трех нелегальных игорных заведений. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Магаданской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении шести местных жителей, которые подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ ("Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой")", - рассказали в пресс-службе. Максимальное наказание по статье предусматривает взыскание большого штрафа и лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности.

По версии следствия, участники группы с ноября 2019 года вели в Магадане незаконную деятельность трех игорных заведений. На прошлой неделе она была пресечена в результате совместной работы следствия и сотрудников управления экономической безопасности и противодействию коррупции управления МВД России по Магаданской области. Были изъяты компьютерная техника, которая использовалась для игр, денежные средства, предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.

В данный момент допрошены клиенты одного из заведений, а также фигуранты уголовного дела. Последние признали свою вину. По мнению следствия, главным организатором преступной группы является 33-летний мужчина, которого суд уже штрафовал за совершение аналогичного преступления. Остальными участниками группы являются жительницы Магадана в возрасте от 24 до 38 лет, сообщили в пресс-службе. Расследование уголовного дела продолжается.