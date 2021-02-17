Режим ЧС ввели в Ванинском районе Хабаровского края из-за сильной метели

ХАБАРОВСК, 17 февраля. /ТАСС/. Власти ввели режим ЧС в Ванинском районе Хабаровского края из-за сильного ветра и снегопада. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"На территории Советско-Гаванского и Ванинского районов постановлениями глав муниципальных образований веден режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", - говорится в сообщении.

В этих районах из-за порывов ветра до 35 м/с повредило кровли 14 зданий. Комиссии оценят ущерб и необходимый объем аварийно-восстановительных работ после улучшения погодных условий.

Хабаровский край с начала недели накрыл мощный снежный циклон. Выпало от полутора до двух с половиной месячной нормы осадков. Особенно сильно циклон проявляет себя на побережье Татарского пролива - это Ванинский и Советско-Гаванский районы. В последнем, как сообщалось ранее, накануне был введен режим ЧС, сильным ветром, скорость которого превысила 33 м/с там посрывало крыши со зданий школ, детсадов, жилых домов, повыбивало окна, повредило опоры связи. Есть перебои с отоплением и электричеством.

По информации Дальневосточного УГМС, в среду сильные осадки будут идти в большинстве районов края, местами очень сильные, порывы ветра на побережьях могут достигать 35 м/с.

Перебои с электричество сейчас отмечаются в 27 населенных пунктах в Нанайском, Комсомольском, Ульчском, Верхнебуреинском, Советско-Гаванском, Солнечном, Хабаровском, районе имени Лазо. Задействовано 28 бригад энергетиков. В регионе также ограничено движение автобусов по ряду дорог, трассы расчищают от снега. Закрыты четыре аэропорта в городах и поселениях.