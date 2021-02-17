Число погибших в результате ДТП с автобусом в Иркутской области увеличилось до пяти

ИРКУТСК, 17 февраля. /ТАСС/. Пять человек погибли в результате ДТП с участием рейсового автобуса, грузового и легкового автомобилей, которые в среду столкнулись на федеральной трассе "Вилюй" в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Ранее сообщалось о четырех погибших и троих пострадавших.

"Во время разбора поврежденного легкового автомобиля обнаружен еще один погибший пассажир. Предварительно, это 22-летняя девушка", - говорится в сообщении.

Полиция возбудила уголовное дело в связи с инцидентом. "По факту ДТП следственными органами МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", - сообщили в ведомстве.

Следственные органы СК России по Иркутской области проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о пассажирских перевозках.

ДТП произошло около 04:00 (23:00 мск вторника) в районе населенного пункта Кузнецовка на федеральной трассе "Вилюй". Ранее сообщалось, что в результате ДТП погибли водитель автобуса и три человека, находившихся в Toyota Ipsum. Установлено, что легковой автомобиль Toyota Ipsum на большой скорости столкнулся с грузовым автомобилем "Камаз" в составе автопоезда МАЗ, груженного древесиной. После чего в иномарку врезался рейсовый автобус, следовавший из Иркутска в город Железногорск-Илимский. В автобусе находились около 25 пассажиров.