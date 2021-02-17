Прокуратура проверяет назначение бывшего управляющего "Ростов-Арены"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 февраля. /ТАСС/. Сотрудники прокуратуры изучают обстоятельства назначения руководителем государственного автономного учреждения Ростовской области (ГАУ РО) "Ростов-2018", которое управляет стадионом "Ростов-Арена", Валентина Климко, являющегося также генеральным директором компании "Армавир Девелопмент". Об этом рассказал ТАСС источник.

"Прокуратура Кировского района [города Ростова-на-Дону] изучает сейчас, как проводился конкурс, в результате которого Климко назначили на должность", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, ранее Климко был уволен с должности руководителя ГУА РО "Ростов-Арена" после того как выяснилось, что он скрыл от конкурсной комиссии тот факт, что является генеральным директором компании "Армавир Девелопмент". Как отметил источник, учредитель компании осужден на 9 лет колонии, на него наложены обязательства перед потерпевшими на сумму в 199 млрд рублей. На счета компании судом наложены ограничения.

Кроме того, Климко связан с учредителем компании, которая летом 2020 года организовала фотосессию в купальниках на стадионе, отметил источник. Это послужило поводом для увольнения предыдущего руководителя ГАУ РО "Ростов-2018" Павла Гаврикова.

ТАСС запросил комментарии министерства по физической культуре и спорту Ростовской области по этой ситуации.

"Ростов-Арена" вмещает более 43 тыс. зрителей. На стадионе были сыграны четыре матча группового этапа мирового первенства по футболу 2018 года и встреча 1/8 финала. "Ростов-Арена" была передана из федеральной собственности в региональную распоряжением правительства в конце 2019 года. Управляющая организация ГАУ РО "Ростов-2018" подведомственна Минспорту Ростовской области.