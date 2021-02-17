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Легковушка сбила пешехода на севере Москвы

Пострадавшего доставили в больницу

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля сбил пешехода на тротуаре на улице Дыбенко на севере Москвы, пострадавший доставлен в медицинское учреждение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Около часа назад на улице Дыбенко в районе дома 14 водитель легкового автомобиля не справился с управлением, въехал на тротуар, где сбил пешехода. В результате пострадавший нарядом скорой помощи доставлен в медицинское учреждение", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что авария произошла возле остановки общественного транспорта. Предварительно, пострадавший в ДТП мужчина находится в состоянии средней тяжести.

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