Житель Хабаровска получил тюремный срок за подготовку теракта на акции в поддержку Фургала

ХАБАРОВСК, 17 февраля. /ТАСС/. Суд в Хабаровске приговорил к десяти годам колонии строгого режима местного жителя, который планировал террористический акт во время акции в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.

"Первый Восточный окружной военный суд признал виновным 32-летнего жителя Хабаровска Разикова С. Ф., гражданина одной из Центрально-Азиатских республик, в совершении преступления, связанного с приготовлением и подготовкой террористического акта в Хабаровске. <…> 1-й Восточный окружной военный суд признал Разикова С. Ф. виновным в совершении инкриминируемых преступлений и назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы, из которых три года в тюрьме, остальные в колонии строгого режима", - говорится в релизе управления.

Установлено, что, являясь членом международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещенной на территории Российской Федерации), осужденный принимал участие в ее финансировании, склонял людей к совершению терактов и сам собирался сделать это. "Реализуя свой преступный замысел, действуя под руководством одного из главарей указанной террористической организации, через закрытый канал в мессенджере Telegram Разиков обучился и изготовил зажигательные устройства (коктейль Молотова), которые намеривался применить во время проведения сторонниками экс-губернатора Фургала С. И. массовой несанкционированной акции в Хабаровске", - говорится в сообщении.

Разикова задержали 17 июля прошлого года при перевозке устройств.