В Подмосковье на трассе М-2 случилось ДТП с девятью автомобилями

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. ДТП с участием девяти автомобилей произошло на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье, движение автотранспорта затруднено. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Около 08:50 на трассе М-2 "Крым" столкнулись девять автомобилей. Движение на данном участке дороги затруднено", - сказал собеседник агентства.

Пострадавших в результате ДТП нет, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства происшествия устанавливаются.