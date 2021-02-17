В Саратовской области тюремный срок получил водитель, насмерть сбивший школьницу

САРАТОВ, 17 февраля. /ТАСС/. Суд вынес приговор мужчине, который, находясь в состоянии опьянения, сел за руль и сбил 12-летнюю девочку, скрывшись с места аварии, сообщает следственное управление СК РФ по Саратовской области.

"Мужчина признан виновным по статье 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения). Ему назначено семь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок три года", - говорится в распространенном сообщении.

В июле прошлого года водитель автомобиля Kia Cerato двигался по проезжей части улицы Кривошеева в селе Орлов Гай Ершовского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Как установили следствие и суд, он нарушил требования правил дорожного движения, превысил скорость и выехал на обочину, где сбил 12-летнюю девочку, после чего скрылся с места происшествия. "От полученных травм ребенок скончался. Местонахождение водителя было установлено сотрудниками ГИБДД", - сообщает пресс-служба. Также судом удовлетворен иск потерпевшей стороны на сумму 1 млн рублей.