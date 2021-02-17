ФСБ задержала экстремистов, планировавших теракты на Северном Кавказе

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. ФСБ России задержала в четырех регионах 19 исламских экстремистов, планировавших диверсионно-террористические акты на Северном Кавказе. Об этом в среду ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности пресечена деятельность межрегионального экстремистского сообщества запрещенной в России международной исламистской организации "Ат-Такфир валь-Хиджра" (АТВХ), идеология которой, такфиризм (обвинение в неверии), дает теологическое обоснование в отношении неверных, в том числе мусульман, а также необходимости создания халифата. В феврале в Карачаево-Черкесской Республике, Республике Крым, Краснодарском крае и Ростовской области задержаны 19 радикалов, которые, помимо пропаганды идеологии и вербовки новых сторонников, планировали совершение диверсионно-террористических актов на территории Северного Кавказа от имени АТВХ", - подчеркнули в ФСБ.

Сотрудники ФСБ в ходе обысков по местам проживания и конспиративных сборов задержанных изъяли свыше 40 экземпляров экстремистских материалов, а в лесном массиве Карачаево-Черкесии обнаружили тайник с пулеметом РПК, автоматом АКМ, патронами и самодельными взрывными устройствами общей массой более 3 кг в тротиловом эквиваленте, в том числе так называемый пояс смертника с поражающими элементами.

"Задержанным предъявлены обвинения по ч. 1, ч. 1.1, ч. 2 ст. 282.2 УК РФ ("Организация и участие в деятельности экстремистской организации"). В отношении 10 организаторов и активных участников экстремистской организации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ФСБ. В ЦОС отметили, что по результатам проведенных экспертиз средств поражения планируется дополнительно квалифицировать действия радикалов.