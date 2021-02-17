В МВД рассказали о мошенничестве с использованием телефонных номеров ведомства

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Новый вид мошенничества с использованием подменных телефонных номеров, в том числе закрепленных за МВД РФ, выявили полицейские.

"МВД России предупреждает об участившихся фактах телефонного мошенничества, связанного с незаконным использованием подменных абонентских номеров. При этом номера телефонов, которые задействуются в криминальных схемах, могут быть закреплены как за банками, так и за различными подразделениями Министерства внутренних дел Российской Федерации, в частности, ГУЭБиПК МВД России", - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, мошенничество происходит по следующей схеме: гражданину звонит незнакомец, представляется сотрудником банка и сообщает, что злоумышленники пытаются оформить в банке онлайн-кредит на его имя. Якобы для того, чтобы предотвратить незаконные действия, человека убеждают в необходимости самостоятельно оформить онлайн-кредит на ту же сумму, обналичить поступившие на банковскую карту деньги и перечислить их на так называемый резервный счет для мгновенного погашения кредита.

"Чтобы у потенциального потерпевшего не осталось сомнений, через несколько минут ему звонит соучастник преступной схемы, который представляется полицейским и рекомендует следовать инструкциям звонивших ранее представителей банка. При этом злоумышленники используют современную технологию подмены данных, которая позволяет имитировать звонок с номеров, указанных на официальных сайтах правоохранительных органов, и действительно закреплены за ними", - пояснила Волк.

Она также предупредила о недопустимости совершения банковских операций по инструкциям, полученным в ходе телефонных переговоров, и призвала граждан к бдительности.