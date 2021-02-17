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Дело в отношении экс-губернатора Хабаровского края
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Суд признал виновным экс-главу Хабаровского края Виктора Ишаева в растрате

Наказание для фигурантов дела будет названо в заключительной части судебного акта
Виктор Ишаев Сергей Савостьянов/ТАСС
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Виктор Ишаев
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы в среду оглашает обвинительный приговор бывшему губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву в рамках уголовного дела о растрате 7,5 млн рублей, принадлежащих ПАО "НК "Роснефть".

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Как сообщает корресподент ТАСС из зала суда, виновным признан также другой фигурант дела - экс-директор представительства "Роснефти" в Хабаровском крае Геннадий Кондратов.

"Суд установил, что Ишаев совершил растрату с использованием служебного положения в особо крупном размере", - говорится в приговоре.

Суд начал оглашение приговора с заявления о признании доказанности обвинений в отношении подсудимых. Наказание для фигурантов дела будет названо в заключительной части судебного акта.

Теги
РоссияХабаровский крайДело в отношении экс-губернатора Хабаровского краяИшаев, Виктор Иванович
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