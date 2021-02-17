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Пятерых россиян задержали при попытке незаконного пересечения сирийско-турецкой границы

Как сообщили в Минобороны Турции, находившаяся в числе задержанных россиянка разыскивалась за причастность к террористической группировке

АНКАРА, 17 февраля. /ТАСС/. Силы безопасности Турции задержали пятерых граждан России, которые пытались незаконно пересечь сирийско-турецкую границу.

"Наши пограничники в районе Нарлыджа в провинции Хатай поймали шесть человек, пятеро из которых - граждане России, один - гражданин Ливии. Они пытались незаконно проникнуть на территорию нашей страны из Сирии. Было установлено, что находившаяся в числе задержанных россиянка разыскивалась за причастность к террористической группировке "Исламское государство" [ИГ, запрещена в РФ]", - отмечается в распространенном в среду Министерством национальной обороны Турции коммюнике.

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СирияТурцияРоссияЛивия
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