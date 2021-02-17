В Дагестане в спецоперациях за год ликвидированы девять боевиков

МАХАЧКАЛА, 17 февраля. /ТАСС/. Более 700 преступлений террористической направленности зарегистрированы в Дагестане в прошлом году. В боестолкновениях ликвидированы девять боевиков, заявил министр внутренних дел республики Абдурашид Магомедов на встрече с журналистами.

"Преступлений террористической направленности зарегистрировано чуть более 700. Сюда входят и участие наших граждан в рядах НВФ за рубежом, особенно в рядах запрещенного в РФ "Исламского государства". Таких граждан почти 150, среди них много и женщин", - заявил Магомедов.

По его словам, в прошлом году в боестолкновениях ликвидированы девять боевиков, выявлены несколько спящих ячеек.

По его словам, "девять боевиков ликвидированы в боестолкновениях в прошлом году". Также он уточнил, что в прошлом году были выявлены несколько спящих ячеек.

"Мы не потеряли ни одного сотрудника в террористических преступлениях. Это говорит о значительной стабилизации", - добавил Магомедов.