На МКАД в районе Рублево-Успенского шоссе опрокинулся грузовик

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Грузовик опрокинулся на внутренней стороне МКАД в районе пересечения с Рублево-Успенским шоссе. Из-за инцидента перекрыты четыре полосы, движение транспорта затруднено от Можайского шоссе, сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внутренней стороне МКАД - 60 км, в районе пересечения с Рублево-Успенским шоссе, опрокинулся грузовик. Перекрыты четыре полосы. Затруднения движения наблюдаются от Можайского шоссе", - говорится в сообщении.