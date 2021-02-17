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На МКАД в районе Рублево-Успенского шоссе опрокинулся грузовик

На участке от Можайского шоссе затруднено движение

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Грузовик опрокинулся на внутренней стороне МКАД в районе пересечения с Рублево-Успенским шоссе. Из-за инцидента перекрыты четыре полосы, движение транспорта затруднено от Можайского шоссе, сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внутренней стороне МКАД - 60 км, в районе пересечения с Рублево-Успенским шоссе, опрокинулся грузовик. Перекрыты четыре полосы. Затруднения движения наблюдаются от Можайского шоссе", - говорится в сообщении.

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