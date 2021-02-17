Житель Магадана получил условный срок за избиение редактора информагенства "Весьма"

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Магаданский городской суд приговорил к 3 годам лишения свободы условно 26-летнего жителя Магадана, обвиненного в нападении на главного редактора местного информационного агентства "Весьма" Андрея Гришина. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Колымы.

"Приговором Магаданского городского суда за содеянное назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и возложением обязанностей в период испытательного срока. Приговор в законную силу не вступил", - рассказали в пресс-службе.

По информации прокуратуры, молодого человека обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 144 УК РФ ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к отказу от распространения информации, соединенное с насилием над журналистом"). Своей вины он не отрицает.

Андрей Гришин 3 октября 2019 года пожаловался в полицию, что его избили неизвестные, которые требовали отказаться от критических публикаций. Как ранее сообщил ТАСС сам Гришин, утром ему в дверь позвонил незнакомый человек и попросил выйти из дома. Когда журналист вышел в подъезд, двое мужчин избили его и угрожали ему. Гришин успел снять их на видеокамеру телефона. По словам журналиста, ему сломали очки, он получил ушибы и ссадину на голове. О каких именно критических статьях шла речь, Гришин не пояснил.

В августе 2020 года первого фигуранта дела, 21-летнего магаданца, суд приговорил к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно. Он проходил по той же статье УК РФ.