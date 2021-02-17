В Австралии сотни детенышей морских черепах выбросились на берег, отравившись пластиком

СИДНЕЙ, 17 февраля. /ТАСС/. Несколько сотен детенышей австралийской зеленой черепахи были выброшены на пляж Каприкорн-кост, расположенный в 800 км к северу от Брисбена. Как сообщили в среду в министерстве окружающей среды австралийского штата Квинсленд, причиной происшествия стало загрязнение океанской воды пластиком.

"Множество детенышей [австралийской зеленой] черепахи были выброшены на берег Каприкорн-кост. Часть из них были найдены мертвыми, и сотрудники службы охраны парков и дикой природы внимательно следят за ситуацией. Мы заметили, что выброшенные на берег детеныши черепах поедают пластиковый мусор, что является серьезной угрозой безопасности популяции", - указано в сообщении ведомства.

По данным министерства, большая часть детенышей черепах "мертвы или находятся в очень тяжелом состоянии из-за того, что проглотили фрагменты пластиковых пакетов или кусочки изделий из пластмассы". "Проблема заключается в том, что многие из этих черепах оказались на берегу из-за съеденного пластикового мусора. Детеныши питаются планктоном у поверхности воды и не делают различий между пищей и плавающим мусором", - рассказал главный научный сотрудник департамента Кол Лимпус в интервью телеканалу ABC.

По словам ученого, популяция зеленых австралийских черепах, гнездящихся на северо-востоке Австралии, неуклонно сокращается в течение нескольких последних лет. "Возможно то, что мы видим сейчас, даст нам ключ к пониманию причин сокращения числа черепах. Мы сохранили погибших детенышей для детального изучения в дальнейшем, а найденные живыми отправятся на лечение и реабилитацию", - рассказал Лимпус.

В министерстве отметили, что для выяснения причин гибели черепах было инициировано международное исследование, которое проводит международная команда ученых из Австралии и Великобритании. Лимпус отметил, что проблема пластиковых отходов в океане выходит на первый план в последние десятилетия, однако, несмотря на значительные международные исследовательские усилия, к ее решению приблизиться не удалось. "Это не казалось большой проблемой еще 40-50 лет назад, но сейчас это серьезный вызов для всего мира", - подчеркнул он.

Австралийская зеленая черепаха - вид морских черепах, обитающий в прибрежных водах севера и северо-востока Австралии, а также у берегов Папуа - Новой Гвинеи. Находится под угрозой вымирания, занесена в Красную книгу.