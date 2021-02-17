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В Ростовской области суд арестовал четырех членов ячейки исламистов

Они взяты под стражу на два месяца
© ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 февраля. /ТАСС/. Ленинский суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца четырех членов запрещенной в России международной исламистской организации "Ат-Такфир валь-Хиджра", которые состояли в ростовской ячейке организации. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ по Ростовской области.

"Ленинский суд арестовал их на 2 месяца", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что у членов организации обнаружена экстремистская литература. Организатор ячейки подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации"), участники - по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в экстремистской деятельности).

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