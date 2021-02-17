Из банка под Петербургом украли почти 2 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Неизвестному злоумышленнику, который совершил вооруженное нападение на офис банка в городе Кудрове под Санкт-Петербургом, удалось украсть почти 2 млн рублей, в том числе более €3 тыс. и около $2,5 тыс., сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Похищено 1 млн 446 тыс. рублей, а также $2,5 тыс. и €3,3 тыс. Общий ущерб с эквивалентом [иностранной валюты] в рублях - больше 1,9 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.

Во вторник вечером в полиции сообщали, что в Кудрове неизвестный злоумышленник в офисе банка на Европейском проспекте, угрожая похожим на пистолет предметом, похитил деньги и скрылся. Полиция занимается розыском злоумышленника.

В ведомстве не уточняли название офиса банка, однако позже в пресс-службе Северо-Западного банка ПАО "Сбербанк" ТАСС подтвердили факт инцидента в их офисе.