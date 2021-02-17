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Опрокинувшийся грузовик убрали с проезжей части МКАД

Движение транспорта в районе пересечения с Рублево-Успенским шоссе восстановлено

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Опрокинувшийся на внутренней стороне МКАД грузовик убрали с проезжей части. Движение транспорта в районе пересечения с Рублево-Успенским шоссе восстановлено, сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Проезжая часть освобождена", - говорится в сообщении.

Ранее на внутренней стороне 60-го км МКАД, в районе пересечения с Рублево-Успенским шоссе, опрокинулся грузовик. Были перекрыты четыре полосы. Затруднения движения наблюдались от Можайского шоссе.

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