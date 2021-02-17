Водитель снегоуборочной машины утонул в озере в Мурманской области

МУРМАНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Машинист шнекоротора погиб во время уборки снега на озере в Кольском районе Мурманской области в машине, провалившейся под лед. Об этом в среду сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области.

"В вечернее время 16 февраля 2021 года на озере Канентъявр, расположенном в районе 49 км автодороги "Кола - Серебрянская ГЭС", проводились снегоуборочные работы. В результате разрушения ледяного покрова озера автомобиль спецтехники провалился в воду на глубину 9-10 м. Находившийся в кабине машинист, 1970 года рождения, не смог выбраться из тонущего шнекоротора. Его тело поднято из воды водолазами АСО АСС Мурманской области", - сказано в сообщении.

Сотрудники Следственного комитета сейчас выясняют обстоятельства произошедшего.

"Будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственным за охрану труда в организации, работником которой являлся погибший. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в ведомстве.