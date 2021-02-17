Полиция Гонконга завела еще одно дело на медиамагната Джимми Лая

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 17 февраля. /ТАСС/. Полиция Гонконга завела еще одно, уже четвертое по счету, дело на оппозиционного медиамагната Джимми Лая. Как сообщила в среду газета The Standard, он подозревается в оказании содействия одному из двенадцати беглых правонарушителей, арестованных в августе прошлого года на борту судна береговой охраной КНР.

В настоящее время бизнесмен уже находится под стражей, ожидая нескольких судебных заседаний. Он был задержан 3 декабря прошлого года по делу о мошенничестве, 11 декабря ему предъявили обвинения в сговоре с иностранными силами с целью создания угрозы национальной безопасности. 16 февраля Лай оказался среди фигурантов дела об организации и участии в незаконной акции протеста.

Основатель медиахолдинга Next Digital Media и газеты "Пинго жибао" считается одним из главных организаторов антиправительственных демонстраций, вспыхнувших летом 2019 года в специальном административном районе КНР. Он поддерживал тесные связи с политической элитой США, призывал к введению санкций против Китая и Гонконга.

30 июня прошлого года Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти, сговор с иностранными силами, и предусматривает в качестве высшей меры наказания пожизненное заключение. На данный момент были задержаны 97 человек, подозреваемых в нарушении нового закона. Приговор никому из них пока еще не вынесен.