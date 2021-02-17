Директора фирмы в Калининграде осудили за мошенничество на 1 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 17 февраля. /ТАСС/. Директор калининградской фирмы "Вест-регион", оказывающей услуги гражданам по установке газового оборудования, обманул клиентов почти на 1 млн рублей. Приговором районного суда за мошенничество он осужден на пять лет шесть месяцев колонии общего режима, сообщила в среду пресс-служба областной прокуратуры.

"Судом установлено, что обвиняемый, являясь директором ООО "Вест-регион", компании оказывающей услуги подключения газового оборудования, на протяжении 2017 года путем обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами 10 граждан на общую сумму 983 250 рублей", - рассказали в прокуратуре.

Старший помощник прокурора Калининградской области Ирина Ивонинская пояснила ТАСС, что директор фирмы заключал с гражданами договоры на различные виды работ по установке газового оборудования, но не выполнял их.

Приговором Гурьевского районного суда, рассматривавшего уголовное дело, директор фирмы признан виновным в совершении всех 10 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ - "Мошенничество", и ему назначено наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, в счет возмещения материального ущерба в пользу потерпевших взысканы денежные средства в сумме более 900 тыс. рублей.

"В судебном заседании гражданин виновным себя в совершении указанных действий не признал", - сказали в пресс-службе.