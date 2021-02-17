Прокурор запросил девять лет колонии для обвиняемого в нападении на женщин в Нижнекамске

КАЗАНЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Гособвинение просит приговорить жителя города Нижнекамска в Татарстане, обвиняемого в нападении на нескольких женщин, к девяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

"Представитель гособвинения запросил для подсудимого девять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Судебное заседание отложено на 14:00 мск 10 марта", - говорится в сообщении по итогам прений сторон.

В июле 2020 года пресс-служба следственного управления СК РФ по республике сообщила, что в отношении мужчины возбуждены дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство") и по ч. 2 ст. 117 РФ ("Истязание"). 1 июля 2020 года на улице Баки Урманче злоумышленник избил беременную женщину в присутствии пяти ее детей, а 3 июля в парке "Семья" он напал на еще одну беременную женщину.

В феврале 2021 года старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев сообщил ТАСС, что на судебном заседании подсудимый признал вину лишь по двум из четырех эпизодов хулиганства. Вину по статье об истязании мужчина не признал.