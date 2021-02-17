Мосгорсуд 25 февраля начнет слушать дело гражданина РФ Петушкова о госизмене

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Московский городской суд 25 февраля приступит к рассмотрению по существу дела в отношении гражданина России Сергея Петушкова, обвиняемого в государственной измене. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, дело будет слушаться в закрытом режиме из-за наличия в материалах грифа "совершенно секретно".

"Суд приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении Петушкова С. В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"), 25 февраля 2021 года в 16:00 мск. Заседание пройдет в закрытом режиме, поскольку в деле присутствуют материалы под грифом "совершенно секретно", - сказала собеседница агентства. - В ходе предварительного слушания, состоявшегося 16 февраля, с учетом тяжести преступления мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 августа оставлена без изменения".

Детали уголовного дела в суде не уточнили, все заседания по избранию и продлению меры пресечения проходили в закрытом от СМИ и слушателей режиме.

Уроженец Одинцовского района Подмосковья 36-летний Сергей Петушков был арестован 25 июня 2019 года. Ему предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ ("Государственная измена"). Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

За последние два года в России по статье 275 УК РФ мера пресечения избрана в отношении более 10 человек, среди которых экс-помощник полпреда президента РФ Уральского округа Александр Воробьев, который был задержан в начале июля 2019 года. Он является самым высокопоставленным чиновником, привлеченным к уголовной ответственности по этой статье. Согласно официальным данным судебной статистики, за шпионаж или госизмену в России за полгода в 2019 году осуждены 5 человек. За весь 2018 год по этим статьям были осуждены 8 человек, включая 4 иностранцев, за 2017 год - 6 человек, в том числе 2 иностранца. Гораздо больше лиц, согласно судебной статистике, получили судимость за неосторожное обращение со сведениями, составляющими гостайну.