На Кубани из-за снега обвалилась кровля многоквартирного дома

КРАСНОДАР, 17 февраля. /ТАСС/. Кровля двухэтажного многоквартирного дома обрушилась в поселке Северный Курганинского района в Краснодарском крае на площади 150 кв. м. Причиной обрушения стало скопление на ней снега, сообщили журналистам в пресс-службе краевого главка МЧС РФ.

"В оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю от оперативного дежурного ЕДДС МО Курганинский район поступило сообщение о том, что по адресу: Курганинский район, поселок Северный, ул. Победы, в результате выпадения большого количества снега произошло частичное повреждение кровли двухэтажного 16-квартирного жилого дома. Площадь повреждения составила 150 кв. метров, общая площадь кровли 700 кв. метров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате повреждения кровли погибших и пострадавших нет. Газо-, водо- и электроснабжение не нарушено. Также в пресс-службе отметили, что четыре жильца поврежденного дома размещены у родственников. Остальные жильцы от расселения отказались.

"На месте работает комиссия администрации сельского поселения и оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. К ликвидации последствий привлечено 18 чел. и 6 ед. техники", - добавили в пресс-службе, обратив внимание на то, что ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.