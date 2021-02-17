На Ставрополье перед судом предстанет участник похищения человека в 1998 году

СТАВРОПОЛЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Следователи передали в суд уголовное дело в отношении мужчины, участвовавшего в похищении человека на Ставрополье в 1998 году. Чтобы скрыться от следствия, обвиняемый сменил имя, сообщили журналистам в среду в следственном управлении СК РФ по региону.

"Мужчина изменил фамилию, имя и отчество и был уверен, что избежит правосудия. Однако работа по установлению местонахождения разыскиваемого продолжалась. Следователь провел с обвиняемым следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы. По результатам этой работы он составил обвинительное заключение и вместе с материалами дела они поступили в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По информации следствия, уголовное дело возбуждено по ст. 126 УК РФ ("Похищение человека"). Мужчина обвиняется в том, что в 1998 году вместе с тремя сообщниками он похитил 19-летнего сына председателя сельхозпредприятия. Молодого человека удерживали на территории Чечни до получения выкупа в $100 тыс.

После освобождения похищенного трое сообщников были задержаны, в 1999 году их приговорили к лишению свободы. Одному из преступников удалось скрыться. 51-летнего мужчину, находившегося в розыске более 20 лет, задержали в аэропорту Чечни, когда он направлялся в служебную командировку.