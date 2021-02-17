Врачи в Благовещенске заявили, что жизням потерявших сознание школьников ничто не угрожает

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Медики оценивают состояние троих детей, потерявших сознание в школе Благовещенска, как удовлетворительное. Об этом сообщает в среду пресс-служба Министерства здравоохранения Амурской области.

В среду днем троим учащимся начальной школы стало плохо во время мероприятия в актовом зале. Им быстро оказали медицинскую помощь и отвезли в больницу.

"Все были немедленно осмотрены в приемном отделении [Амурской областной детской клинической больницы] врачами - узкими специалистами. Проведен полный комплекс соответствующих диагностических мероприятий. Состояние у всех троих удовлетворительное. Угрозы для жизни нет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным следствия, трое детей потеряли сознание в школе Благовещенска после того, как в помещении распылили средство для самообороны.